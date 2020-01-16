شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بعد استيعاب لتوقيع الصفقة التجارية المرحلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي عقب استيعاب الأسواق للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" قد وقعا أمس على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاريب ليضعا بذلك حدا لحرب تجارية استمرت لثمانية عشر شهرا ولو بشكل مؤقت.



وأكدت الصين الالتزام بمشتريات قيمتها مائتي مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية على مدار عامين بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق.

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ومن جانبه، صرح نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" أن التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بشكل فوري مشيرا إلى الموقف الممتاز لبلاده في التفاوض.



وعلى أثر التوقيع على الصفقة، انتعشت أسواق الأسهم العالمية مسجلة مستويات قياسية غير مسبوقة فضلا عن التكهنات بارتفاع الطلب العالمي على السلع والمعادن.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6892، وسجل أعلى سعر عند 0.6934 وأقل سعر عند 0.6888