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المبارك: روابط تجمع بين برنامج رئاسة المملكة للعشرين وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نيويورك

أكد الشربا السعودي لمجموعة العشرين، الدكتور فهد المبارك، على الروابط التي تجمع بين برنامج رئاسة المملكة للمجموعة وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ورؤية المملكة 2030.

وفي جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حضرها ممثلون من الدول الأعضاء، استعرض الشربا السعودي للحضور الهدف العام والمحاور الرئيسة وأبرز الأولويات لرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020 .

وكانت الجلسة بدأت بكلمة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأخرى لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رحبوا فيها بالشربا السعودي وأعربوا عن تطلعهم لنجاح قمة مجموعة العشرين في الرياض.

وأشار الشربا السعودي إلى أنه بتوجيه حكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تم إعداد برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 2020 بشكل شمولي ومتكامل ليعكس القضايا الأكثر أهمية للعالم بأكمله.

ولفت إلى الطبيعة المتكاملة لمجموعة العشرين والأمم المتحدة كونهما يؤديان دورا أساسيا في تعزيز التعاون الدولي، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين تقدم الزخم اللازم والتوجيه المتعلق بالسياسات متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

واستعرض المبارك الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين في عام 2020. موضحا أن المملكة ستركز خلال رئاستها لمجموعة العشرين على ثلاثة محاور تندرج تحت الهدف العام وهو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» وهي:

- تمكيـن الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لا سيما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار.

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- الحفـاظ علـى كوكـب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية كوكبنا، خصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة.

- تشكيل آفاق جديدة، من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وعرض معالي الدكتور فهد المبارك الأولويات التي ستكون محور نقاشات مجموعة العشرين خلال رئاسة السعودية، وقدم تفاصيل بشأن التحديات العالمية التي يمكن لأعضاء المجموعة معالجتها بشكل مشترك لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المنشودة.

وقال «نظرا لأن الكثير من التحديات التي تواجهنا تحمل طابعا عالميا، لا يمكن لأي دولة معالجة هذه التحديات بمفردها».

وأضاف «لدينا مصلحة ومسؤولية مشتركة للعمل يدا بيد لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».

ويواصل الشربا السعودي أنشطة التواصل العالمية لإشراك المجتمع الدولي في جهود مجموعة العشرين على مدار العام، كما سيحضر عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى تمثل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين 2020

الهدف العام: اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع

3 محاور تندرج تحت الهدف العام: