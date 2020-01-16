شكرا لقرائتكم خبر

70 دولة تحضر فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الظهران

تجاوز حضور المؤتمر الدولي الثاني عشر لتقنية البترول، الذي استضافته أرامكو السعودية في الظهران برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، 18 ألفا يمثلون 1.2 ألف جهة متخصصة من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 250 جناحا مشاركا.

وشارك في المؤتمر متحدثون بارزون في مقدمتهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط في البحرين محمد بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة توتال، باتريك بوياني، ورئيس مجلس الإدارة وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة إكسون موبيل دارين وودز.

Advertisements

وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج بأرامكو السعودية، المهندس محمد القحطاني، أن المؤتمر الدولي لتقنية البترول يعد أول مؤتمر ومعرض عالمي متعدد التخصصات للنفط والغاز من نوعه يعقد في المملكة، التي تتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم، وهو ما يضعها في موقع فريد على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، ويؤهلها لتكون المكان المناسب لاحتضان واحد من أكبر المؤتمرات الدولية وأكثرها شهرة في هندسة البترول.

وقدم المهندس القحطاني شكره لجميع المشاركين الذين جعلوا من هذا المؤتمر منتدى لقيادة الفكر الحقيقي في مجال الطاقة، كما قدم الشكر لفريق المؤتمر وأرامكو السعودية نظير عملهم الدؤوب لعقد هذا المؤتمر بمستوى عالمي رفيع، وجميع المتطوعين والمتطوعات الذين كانوا حريصين جدا على تقديم المساعدة والدعم لضيوف المؤتمر.

وأعرب عن أطيب تمنياته للنائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بتروناس، أديف ذو الكفل، لاستضافتهم الدورة القادمة للمؤتمر في كوالالمبور العام المقبل، في حين ستستضيف المملكة هذا المؤتمر عن الشرق الأوسط كل عامين، حيث بدأت التحضيرات لاستضافة المؤتمر في عام 2022.

أبرز المتحدثين: