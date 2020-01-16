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اللجنة المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض بمجلس الشورى ناقشت في اجتماع عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح الخليوي التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1438/‏ 1439، بحضور عدد من مسؤولي الصندوق السعودي، يتقدمهم نائب رئيس الصندوق العضو المنتدب الدكتور خالد الخضيري. وأبدى عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم واستفساراتهم بشأن التقرير، حيث أجاب مسؤولو الصندوق عن أسئلة الأعضاء التي تناولت دور الصندوق السعودي للتنمية، والمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح للمعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وتقديم التمويل والضمان للصادرات الوطنية غير النفطية. وخلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعميق وتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية.



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