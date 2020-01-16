استكمال إجراءات تصدير التمور السعودية إلى أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة الإجراءات المطلوبة لتصدير التمور السعودية إلى أستراليا، بحسب وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، مؤكدا أن المملكة أنهت كل ما يتعلق بالصحة النباتية وإجراءات النقل والتخزين، تمهيدا لتصدير التمور المحلية، عادا السوق الأسترالية من أهم الأسواق العالمية التي تستهدفها المملكة في تسويق التمور.

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وقال العيادة، عقب لقائه وفدا من هيئة التجارة والاستثمار الأسترالية «تعمل الوزارة على إطلاق معرض للتمور السعودية في أستراليا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى أن 19 دولة تتنافس في التصدير لأستراليا، حيث استوردت خلال عام 2018 أكثر من 8 آلاف طن من التمور، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 450 مليون ريال.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة أن جودة التمور المحلية تؤهل المملكة لتكون في أعلى قائمة الدول المصدرة على مستوى العالم.

واردات أستراليا من التمور