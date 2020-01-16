شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإسرائيلي: الغاز لم يكن ليصل أوروبا إلا من خلال المنشآت المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإسرائيلى، إن توقيع اتفاق تصدير الغاز إلى مصر هو أهم تعاون تم بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام.

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، أن إسرائيل لم تتجه إلى بناء محطات لتسييل الغاز كما هو الوضع في مصر، مشيرا الى أن الغاز لم يكن ليصل أوروبا إلا من خلال المنشآت المصرية.

وكشف وزير الطاقة الإسرائيلي، عن فتح حوار مع الهند باعتبارها مستوردا محتملا لغاز شرق المتوسط مع احتياجها المتزايد للطاقة.

وفيما يتعلق بتوقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل وقبرص واليونان قال إن مثل هذا التعاون يساهم في تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز بالمتوسط.

وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي، الي إن التعاون بين دول منتدي غاز شرق المتوسط يساهم في تحقيق الآمن والسلم في المنطقة مشيرا الى أن كلا من مصر و إسرائيل وقبرص وقعت عقود لتصدير الغاز الي مصر.

وقال إن هناك مناقشات مع فلسطين لتصدير غاز إسرائيل إليهم فضلا عن التعاون معهم لتنمية حقل غاز لديهم وتطوير موارده.

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وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة امر مفيد لدول المنطقة بالكامل.

واليوم انعقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) في القاهرة ، مصر برئاسة المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والمسئول الفلسطينى عن الطاقة ، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية ، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط. كما حضر الاجتماع أيضاً ممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي. كما انضم للاجتماع ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.