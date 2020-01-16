شكرا لقرائتكم خبر عن "أسيج" تُوصي بتخفيض رأسمالها بـ 29.5% وزيادته بطرح حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، بجلسته المنعقدة اليوم الخميس، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 29.5%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول المالي، بأن رأس المال سيتراجع من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 14.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وقالت الشركة إن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك من خلال إلغاء عدد 5.9 مليون سهم من أسهم الشركة.

هذا ومن المُقرر أن يتم الإعلان عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

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وبحسب البيان، فلا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

كما أوصي مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العاديةـ وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 150 مليون ريـال.

ومن المُقرر أن يتم فيما بعد تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك من خلال الجمعية العامة غير العادية بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 5.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 4.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.