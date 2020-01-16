شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على طلب "تهامة" زيادة رأسمالها بـ 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال، الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب البيان، سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق، عن الرغبة في زيادة رأسمال الشركة بهدف دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة.

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وأعلنت الشركة في وقت سابق عن صدور قرار مجلس إدارتها، بتعديل توصية زيادة رأس المال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وسبق أن حصلت تهامة، في يوليو الماضي، على عقد مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية مع شركة الباب الابيض القابضة المحدودة، بقيمة 3 مليون ريال، لمدة سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.