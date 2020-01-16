شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع إلى مستويات قياسية جديدة في مستهل التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستويات قياسية جديدة في ظل التفاؤل السائد بالأسواق العالمية نتيجة هدوء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" قد وقعا أمس على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ليهدأ بذلك نزاع بدأ منذ نحو ثمانية عشر شهراً.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بعشرة آلاف طلب إلى 204 آلاف.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل نحو 150 نقطة) إلى 29180 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 9324 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3307 نقاط.