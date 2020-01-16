شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تنخفض متأثرة بتوقعات "ألكوا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم الخميس رغم التفاؤل بشأن الطلب العالمي على المعادن بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، لكن الألمنيوم وقع تحت ضغوط بعد صدور نتائج أعمال شركة "ألكوا" الأمريكية.



وأعلنت "ألكوا" تسجيل خسائر فصلية في الربع الرابع من عام 2019 مشيرة إلى أنها تواصل أعمال مبيعات أثصول وإغلاق منشأة لمعالجة الألومينا من أجل خفض التكاليف والتحول مجددا إلى الربحية.

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وبلغت خسائر "ألكوا" 303 ملايين دولار أو ما يعادل 1.63 دولار للسهم في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتحقيق أرباح بحوالي 51 مليون دولار أو ما يعادل 27 سنتاً للسهم في نفس الفترة من عام 2018.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تتوقع فائضاً في المعروض العالمي من الألومنيوم خلال العام الجاري، في حين أشارت إلى توازن في سوق الألومينا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.4% إلى 1801 دولار للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1812 دولارا وأقل سعر عند 1798.5 دولار.