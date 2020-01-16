شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب أدنى مستوى فى 6 أسابيع بفعل ارتفاع الإنتاج الأمريكي لمستوي قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل ارتفاع إنتاج الخام فى الولايات المتحدة لمستوي قياسي جديد عند 13 مليون برميل يوميا ،ويكبح توسيع الخسائر انخفاض مخزونات الخام التجارية الأمريكية ، وتوقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.59$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.05$، و سجل أعلى مستوي عند 58.37$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.94$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.28$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.76$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى سابع خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.40$ للبرميل ،و فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.25% ،وسجلت مستوي 63.58$ للبرميل الأدنى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

أعلنت وكالة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة إنتاج النفط فى البلاد بحوالي 100 ألف برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 10 كانون الثاني/يناير ،ليرتفع الإجمالي إلى 13 مليون برميل يوميا ،وهو أعلى مستوي للإنتاج على الإطلاق فى الولايات المتحدة ،والتي تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

Advertisements

وقالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوي قياسي عند 13.30 مليون برميل يوميا فى 2020 ،مدفوعا بزيادة الإنتاج فى بعض حقول الزيت الصخري.

وأعلنت الوكالة الأمريكية أيضا ضمن تقريرها الأسبوعي انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد الأسبوع الماضي بحوالي 2.5 مليون برميل ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 0.4مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 428.9 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 4 تشرين الأول / أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وقعت الولايات المتحدة والصين رسميا صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ، فى أول الخطوات الرسمية لإنهاء الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ، والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي ،ومستويات الطلب على النفط.

تتضمن تلك المرحلة ،التزام الصين بشراء أكثر من 50 مليار$ من النفط الأمريكي والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى على مدار عامين.