شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تبحث التعاون الاقتصادى بين مصر وبريطانيا مع سفير لندن بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة اليوم الخميس، لمناقشة مجالات تعظيم الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ونشرت المشاط صور من اللقاء عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت :"التقيت اليوم السير جيفري آدامز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة لمناقشة مجالات تعظيم الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين الجانبين ومزيد من التعاون المستقبلي من أجل الرخاء المشترك وتحقيق مستهدفات أجندة 2030 الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".



رانيا المشاط وسفير بريطانيا بالقاهرة



رانيا المشاط

هذا والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس بأعضاء الوفد الرفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، لعرض برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، والاستراتيجية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014

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رانيا المشاط وجيفرى آدامز



سفير بريطانيا بالقاهرة مع وزيرة التعاون الدولى



وزيرة التعاون الدولى وسفير بريطانيا

ويضم الوفد كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، و ريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، ويورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" والسيدة/ آن كاباجامبى "اوغندا"، و رومان مارشافين "روسيا"، و كاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، اضافة إلى السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر والذى يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي.