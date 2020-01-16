شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى المصرى، الآن، اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط انقسام بين المحللين، حول الاحتمال الأرجح لتثبيت أسعار الفادئدة، وتوقعات خفض نسبة الفائدة بما يتراوح بين 0.5% و1%.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الماضى يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس أى 1% ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.

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ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.