عاجل | الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث كان سعره في بداية تعاملات الأسبوع 15.95 جنيه للشراء، و 16.5 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، ونحو 15.94 جنيه للشراء، 16.04 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي- مصر.
وفقد الدولار الأمريكي، نحو 17 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات 5 أيام عمل للبنوك هذا الأسبوع، نتيجة زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.
وبلغ سعر الدولار نحو 15.80 جنيه للشراء، و 15.90 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجل متوسط سعر الدولار، أمام الجنيه المصرى، في البنك المركزي، نحو 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.77 جنيه للشراء، 15.87 جنيه للبيع.
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