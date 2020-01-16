شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 16-1-2020 وعيار 24 بـ 187.84 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 16-1- 2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية من "عيار 24" 187.19 ريال سعودى بما يعادل 50.07 دولار أمريكى، و"عيار 22 " بـ172.19 ريال سعودى بما يعادل 45.90 $

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 187.84 ريال بما يعادل 50.07 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 172.19 ريال بما يعادل 45.90 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 37. 164 ريال بما يعادل 43.81 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 140.88 ريال بما يعادل 37.55 $

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سعر الذهب عيار 14

بنحو 109.57 ريال بما يعادل 29.21 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 93.92 ريال بما يعادل 25.04 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,842 ريال بما يعادل 1,557 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,315 ريال بما يعادل 350.50 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 187,841 ريال بما يعادل 50,071 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.