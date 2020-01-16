شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.32% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحاً 27.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8459.80 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.26% رابحاً 233.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7391.07 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 168.7 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجع 64 سهما.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.26%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.79%، ثم قطاعى النقل والاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.69%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%.

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وجاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.94%، ثم ملاذ للتأمين 6.69%، ثم الخبير ريت بنسبة 5.13%، فيما جاء سهم "مجموعة الحكير" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.85%، ثم اكسا التعاونية بنسبة 2.70%، ثم التأمين العربية بنسبة 2.28%.

وفى سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين فى سجل مساهمى المصدر لدى مركز الإيداع فى نهاية ثانى يوم تداول يلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التى قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذ ى سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه فى وقت لاحق.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.