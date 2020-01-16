شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم .. ويسجل 15.72جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الدولار انخفاضه اليوم الخميس 16-1-2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ومنها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.76 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربى مسجلا 15.72 جنيه للشراء، 15.82جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجى مسجلا 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسعار التالية فى بعض البنوك مقارنة بتعاملات الصباحيه:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.76جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.79 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.89جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.92 جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى البنك الإستثمار العربى

15.72 جنيه للشراء

15.82 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

15.74 جنيه للشراء

15.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.82 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.87 جنيه بانخفاض 5 قروش

15.97 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.97 جنيه بانخفاض 5 قروش

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.77 جنيه للشراء

15.87 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.80جنيه للشراء.

15.90جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.77 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.78 جنيه بانخفاض قرش.

15.87 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.88 جنيه بانخفاض قرش.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

5.76جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.78 جنيه بانخفاض قرشين.

15.86جنيه للبيع ، مقابل سعره صباحا 15.88 بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.80 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.82 جنيه بانخفاض قرشين

15.90جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.92 جنيه بانخفاض قرشين

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.78 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 15.80 جنيه بانخفاض قرشين.

15.88 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.90 جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.78 جنيه للشراء .

15.88 جنيه للبيع .

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.