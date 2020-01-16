شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تشكيل مجلس استشارى لمنتدى الغاز يضم شركات الغاز سواء الحكومية والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التوقيع علي تأسيس منتدي غاز شرق المتوسط رسميا اليوم جذب انتباه العالم وساهم في اتجاه عدد من الدول لطلب الانضمام إلي عضوية المنتدي، مشيرا إلي طلب فرنسا رسميا الانضمام لمنتدي.

وأشار الملا خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع علي تأسيس المنتدي بالحرف الأولي بين الدول الـ7 الأعضاء إنه سيتم تشكيل مجلس استشاري للمنتدي يضم شركات الغاز سواء المملوكة للحكومة أو القطاع الخاص ليضم المجلس خبرات مختلفة في المجال.

وقال الملا، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز وتسعي لتكون مركز إقليمي لتداول الغاز ويمكن لها أن تستقدم غاز أو تصدره ويمكن لها أيضا أن تستخدمه داخليا وكل هذه الأمور تساهم في تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة لدينا للاستفاده من هذه الثروات الطبيعية قائلا: "اليوم دول جارة لنا مثل إسرائيل تتعاقد معنا علي تصدير الغاز من خلال الشبكة المصرية".

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وقال الملا، إن المنتدي سيكون منصة لإقامة حوار حول الغاز بين دول المنطقة ويحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الإقليمية.

وقال المهندس طارق الملا، إن المنتدي يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردها الطبيعية وفقا للقانون الدولي مشددا علي أهمية انضمام الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية لفعاليات المنتدي.

واعتبر الانتهاء من تأسيس المنتدي خلال 12 شهرا منذ الإعلان عنه في يناير الماضي أنه تم في وقت قياسي ويشير إلي حماسة الأعضاء في إنشاء أجهزته مشيرا إلي أن دول الاتحاد الأوروبي سيتقدمون بالاطار التأسيس الموقع بالأحرف الأولي إلي مفوضية الاتحاد الأوروبي لمراجعته.