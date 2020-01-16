شكرا لقرائتكم خبر عن ABB توفر محولات التوزيع لأكبر مصنع لبنجر السكر في العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلول هندسية مبتكرة لتوفير الطاقة لمصنع شركة القناة لسكر البنجر والذي يسد 80٪ من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر

قام فريق ABB بتصميم وتقديم محولات توزيع مخصصة، قادرة على دعم الظروف البيئية الخاصة بمصنع القناة لإنتاج سكر البنجر المملوك لشركة الخليج لتكرير السكر بدبي. ويعد المصنع الأكبر علي مستوى العالم في مصر بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 900 ألف طن بما يسهم بشكل كبير في سد ما يقرب من 80٪ من العجز المصري في سلعة السكر.

تتميز محولات التوزيع بالقدرة على دعم تيار الضغط العالي للمحركات عالية التحمل والتي تعمل على تشغيل المضخات والتي تتطابق ومعايير وتصنيفات الجهد القياسية المصرية.

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سيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المصري ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها، ذلك بالإضافة الي توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للآلاف من أبناء الوطن.

يقول محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي في مصر وشمال افريقيا لشركة ABB لشبكات الكهرباء: "تسعى مصر الي التوسع في انتاج سكر البنجر لتأمين امداد هذه السلعة الاستراتيجية لعقود قادمة. وتفخر ABB انها جزء من هذه الخطة التوسعية حيث ان إنتاج السكر على هذا النطاق التوسعي الكبير له متطلبات طاقة هائلة تحتاج الي ان تعتمد في المقام الاول علي محولات توزيع فعالة وموثوقة قادرة على تلبية جميع متطلبات مثل هذا المشروع الضخم".

وقد قامت شركة السويدي اليكتريك الشركة المنفذة للمشروع باختيار شركة ABB لما تمتلكه من خبرات قوية في تصميم وتنفيذ وتركيب المحولات المركبة وتسليمها في موعدها المحدد ولخبرتها السابقة في تقديم مثل هذا النوع من المحولات لشركة دبي لتكرير السكر بمشروعات مماثلة في دبي.

يقول مدحت ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك تي آند دي المسئولة عن أعمال توزيع الكهرباء لشركة القناة للسكر: "إننا نتشارك مع ABB علاقة قوية وطويلة الأمد فهي شريكنا الموثوق به في العديد من المشاريع الكبري التي قمنا بتنفيذها. لذلك، نحن نثق في تكنولوجيا ABB وقدرة فرق العمل هناك على تلبية المتطلبات الفنية الخاصة لهذا المشروع الضخم.