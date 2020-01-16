شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: إسرائيل ليس لديها إمكانية لتصدير الغاز لذلك قامت بالتعاقد مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى، مؤكدا على الدور المحورى لمصر من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصريه والمتعلقة باسالة الغاز الطبيعى وشبكات الغاز.

وأضاف وزير البترول، أن إسرائيل ليس لديها إمكانية لتصدير الغاز لذلك قامت بالتعاقد مع مصر من أجل الاستفادة من البنية التحتية المصرية لشبكات الغاز والبنية التحتية المتعلقة بالإسالة في إدكو ودمياط.

أما وزير الطاقة الإسرائيلي، فقال "إن إسرائيل لم تقم ببناء محطات طاقة ووجدنا الفرصة فى مصر لتصدير الغاز إلى أوروبا عن طريق مصر".

وأضاف أن خط إيست ميد ساعد علي اكتشاف المزيد من الغاز في المنطقة، موضحا أن مصر تتحول إلي مركز إقليمى للغاز وهو ما يحقق فائدة لتلك المنطقة لافتا إلى أن هذا التعاون هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، أن المنتدى مظلة هامة لتحقيق التعاون فى المنطقة، إسرائيل وقبرص بدأت بالفعل فى توقيع العقود لتصدير الغاز إلى مصر والاستفادة من البنية التحتية المصرية لإسالة الغاز.

واليوم رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تستضيفه القاهرة اليوم بمشاركة كل من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى ووزير البيئة والطاقة اليونانى ووزير الطاقة الإسرائيلى ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية وممثل وزارة الطاقة الأردنية ونائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشئون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثل البنك الدولى. وأكد الملا خلال افتتاح الاجتماع أن دول منتدى غاز شرق المتوسط يقع على عاتقها مسئولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة والتى أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية بما يهدف إلى الاستمرار فى تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال تضافر الجهود بين الدول المشاركة لتحقيق رفاهية الدول وشعوبها وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً للمنتدى.





























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