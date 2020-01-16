شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها النفط والمواد الأساسية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسراً 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6351.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7089.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4886.10 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 161.9 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون دينار كويتى عبر 6564 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.23%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21، فقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%.

Advertisements

وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15%، تليه شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.82%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.75%، فيما تصدر سهم "شركة الأنظمة الآلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 9.41%، ثم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 6.91%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن تعديل بورصة الكويت تصنيف أسهم المجموعة من السوق الأول إلى السوق الرئيسى، يأتى هذا التصنيف تماشياً مع نظام التقسيم الجديد لبورصة الكويت، والذى يقسم الشركات بين السوق الأول والرئيسى بناء على المعايير التى تحددها بورصة الكويت.

وأكدت المجموعة، فى بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، أن تغيير تصنيف أسهم المجموعة لا علاقة له بأداء المجموعة، حيث إن المجموعة تتمتع بمركز مالى سليم وأداء قوى، والذى كان معكوساً بوضوح فى النتائج المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019.