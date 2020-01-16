شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1639.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.77% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.13%، بعد إعلانه نتائج الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامى، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.02%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 28.33% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 6.81%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.45%.

وفى سياق متصل وفى سياق آخر أعلنت شركة مجموعة جى إف إتش المالية، أنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك يتماشى مع قرار الجمعية العمومية ف ى ديسمبر الماضى بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار فى إصدار واحد أو عدة إصدارات.

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وأضافت المجموعة، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية لإدراج تلك الصكوك فى سوق الأوراق المالية الدولى فى بورصة لندن، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من 15 يناير 2020 فى آسيا والإمارات العربية المتحدة ولندن.

وأشارت إلى أنها عينت بنكى "سوسيتيه جنرال"، وبنك "ستاندرد تشارترد" للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

وأضافت أن بنك "الإمارات دبى الوطنى كابيتال" وشركة "كامكو للاستثمار" وبنك "المشرق" و"شعاع كابيتال" وبنك "وربة" سيكونون أيضاً مدراء رئيسيين مشتركين.

وبخصوص النتائج المالية للشركة، انخفضت الأرباح بنسبة 30.2% خلال الربع الثالث من عام 2019، على أساس سنوى إلى 21.82 مليون دولار، مقابل 31.25 مليون دولار بالربع الثالث من عام 2018.