شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تشحن 6.9 مليون هاتف ذكي يدعم تكنولوجيا الـ 5G في عام 2019 وتقود حلول الاتصالات في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن شحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. جاء ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم في تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوي خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.

خلال عام 2019، قدمت هواوي تقنية شبكة الجيل الخامس في الهواتف الذكية المحمولة للمستخدمين عبر إطلاقها لثمانية هواتف ذكية جديدة: HUAWEI Mate 30 Pro 5G، HUAWEI Mate 30 5G، PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS، HUAWEI Mate 20 X (5G)، HUAWEI nova 6 5G، HUAWEI Mate X، Honor V30 Pro وHonor V30. فأن جميع الهواتف التي تم إطلاقها تدعم تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته. وتعد هواتف هواوي الذكية التي تدعم هذه التقنية الخيار الأمثل للمستهلكين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مستقبلي. ان عروض تقنية شبكة الجيل الخامس 5G المتنوعة والمقدمة من هواوي إلى السوق تأتي بتجربة فريدة للجميع.

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والجدير بالذكر، إن هواوي تعد من روّاد الصناعة التي توّفر مجموعة كاملة من تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G بما في ذلك: تكنولوجيا البنيّة التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G، معدات شبكة الجيل الخامس 5G (المحطات الأساسية، الشبكات الأساسية، الشبكات البصرية بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تدعم تقنيّة mmWave)، شرائح الجيل الخامس 5G (شرائح المحطة الأساسية، شرائح النطاق الأساسي، وشرائح الهواتف الذكيّة) وأجهزة المستخدمين (الهواتف الذكيّة، CPE، أجهزة التوجيه المحمولة بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية).