شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.37% بالختام مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحاً 10.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2828.28 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 175 مليون سهم محققة ما قيمته 309.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2782 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 13 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، فقطاع النقل بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.01%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.51%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.42%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن توقيع اتفاقية شراء نشاط صناعة السوق من شركة شعاع كابيتال، والتى تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة والناتجة عن اندماج شعاع كابيتال ومجموعة أبو ظبى المالية فى كيان موحد، وتشمل هذه الاتفاقية نقل نشاط صناعة السوق وفريق العمل الذى يتولى إدارة وتنفيذ هذه الأعمال إلى شركة الرمز.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن اعتماد مجلس الإدارة قراراً بالموافقة على إصدار صكوك بقيمة 125 مليون درهم.

فيما أعلنت شركة مجموعة جى إف إتش المالية، أنها بصدد إصدار صكوك لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك يتماشى مع قرار الجمعية العمومية ف ى ديسمبر الماضى بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار فى إصدار واحد أو عدة إصدارات.