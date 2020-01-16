وزير الطاقة اليونانى: المشاركة بخط إيست ميد متروك لمصر ودول المنطقة وفقا لمصالحهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الاسرائيلي، أن الدول المشاركة المشاركة في منتدي غاز شرق المتوسط قررت العمل سويا للاستفادة من الغاز في المنطقة وأيضا في أوروبا، حيث إنه بعد تنمية أكبر الحقول الإسرائيلية بدأنا في التدفيع لأنه سيساعد المنطقة وهو تعاون مثمر. وأضاف "وبدأنا التفاوض مع الجانب الفلسطيني لإمدادهم بالغاز وتنمية حقولهم وتم الانتهاء منه وذلك تحت مظلة المنتدي". وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي والبنك قدم الدعم والمساندة بصدد لإضافة وضخ المزيد من الغاز للسوق الأوروبي. وتابع "إن خط ايست ميد خط مستقبلي حيث من المنتظر تحقيق استكشافات جديدة بشرق المتوسط". أما وزير الطاقة اليوناني فقال إنه فيما يتعلق بالتوقيع الثلاثي لخط ايست ميد فالأمر متروك لدول المنطقة بما فيها مصر لتقرر متي تشارك وكيف بما يتوافق مع مصالح تلك الدول". واليوم رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تستضيفه القاهرة اليوم بمشاركة كلاً من وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصى ووزير البيئة والطاقة اليونانى ووزير الطاقة الاسرائيلى ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية بايطاليا ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية وممثل وزارة الطاقة الأردنية ونائب مساعد وزير الطاقة الأمريكى ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشئون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثل البنك الدولى. وأكد الملا خلال افتتاح الاجتماع أن دول منتدى غاز شرق المتوسط يقع على عاتقها مسئولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة والتى أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية بما يهدف إلى الاستمرار فى تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال تضافر الجهود بين الدول المشاركة لتحقيق رفاهية الدول وشعوبها وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً للمنتدى.















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