شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تعتزم إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق دبي والبحرين والكويت، على أنها بصدد إصدار صكوك لمدة خمس سنوات، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
وأفادت المجموعة، في بيان لسوق الكويت المالي، بأن الصكوك سيتم إصدارها في إصدار واحد أو عدة إصدارات والتي من المحتمل أن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولي في بورصة لندن.
وبحسب البيان، عينت المجموعة بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. على أن يتم عقد اجتماعات مع مستثمرين تبدأ من 15 يناير 2020 في آسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ولندن.
وأشارت المجموعة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، شركة كامكو لإلستثمار، بنك المشرق، شعاع كابيتال وبنك وربة أيضا سيكونوا مدراء رئيسين مشتركين.
وتجدر الإشارة إلى أن جي اف اتش حققت صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات إلى 68.7 مليون دولار مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 41.6 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.
هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر "جي إف إتش" تعتزم إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.