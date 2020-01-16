الاقتصاد

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية طبقا للتوقعات فى ديسمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة بمقدار 0.3% ،طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.3% ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بمقدار 0.3% من ارتفاع بمقدار 0.2 %. 

 

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة مرتفعة بمقدار 0.7% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1% ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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