شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية طبقا للتوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول/ديسمبر مرتفعة بمقدار 0.3% ،طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.3% ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بمقدار 0.3% من ارتفاع بمقدار 0.2 %.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة مرتفعة بمقدار 0.7% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1% ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.