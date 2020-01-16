شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل استقبال الأسواق الفاتر لصفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من واشنطن ،عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال كانون الأول/ديسمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.09 نقطة الأدنى فى أسبوع، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.18 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.26 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.58 نقطة.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه" صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،فى أولى الخطوات الرسمية لإنهاء الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر 18 شهرا ،والتي أحدثت اضطرابات كثيرة فى الأسواق العالمية.

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ووصف المسؤولين هذا الاتفاق ،والذي تم توقيعه بالأمس فى البيت الأبيض ،بالخطوة القوية إلى الأمام فى طريق حل الخلافات التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" إحراز المزيد من التقدم فى اتفاق التجارة ،و قال إن محادثات المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل.

ويعاذ هذا الاستقبال الفاتر لتلك الصفقة التجارية ، إلى وجود العديد من القضايا الرئيسية فى قلب الحرب التجارية لا تزال بدون اتفاق ،فمن المقرر التركيز على حلها خلال صفقة المرحلة الثانية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% خلال كانون الأول/ديسمبر من ارتفاع بنسبة 0.2% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5 % من ارتفاع بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة.