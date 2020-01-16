شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل الاستقبال الفاتر للصفقة التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل الاستقبال الفاتر لصفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،والتي تم توقيعها رسميا بالأمس فى البيت الأبيض ، مع الإعلان عن انطلاقات محادثات المرحلة الثانية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ،قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط بأكثر من 0.9% ، مع تراجع معظم أسهم شركات السيارات العالمية.

Advertisements

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو خه " صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة يوم الأربعاء فى البيت الأبيض.

بموجب هذه المرحلة سوف تقلص الولايات المتحدة بعض التعريفات الجمركية على سلع صينية ،فى المقابل تزيد الصين المشتريات من المنتجات الأمريكية.

وتعد تلك الصفقة أولى الخطوات فى طريق إنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي استمر لأكثر من 18 شهرا ،غير أن هناك العديد من القضايا الرئيسية فى قلب النزاع لا تزال بدون حل ،فمن المقرر التركيز على حل تلك القضايا خلال صفقة المرحلة الثانية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.2% ،وسجل مستوي قياسي عند 3,298.66 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ، ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1 % وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.