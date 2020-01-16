شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع بفعل إقبال المستثمرين على المخاطرة ، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، ويكبح توسيع الخسارة هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,551.50$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,556.31$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,558.09$.

حقق المعدن الأصفر "الذهب" بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.6% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,535.88$ للأونصة.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه" صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة ،فى أولى الخطوات الرسمية لإنهاء الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف ،والتي أحدثت اضطرابات كثيرة فى الأسواق العالمية.

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ووصف المسؤولين هذا الاتفاق ،والذي تم توقيعه بالأمس فى البيت الأبيض ،خطوة قوية إلى الأمام فى طريق حل الخلافات التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" إحراز المزيد من التقدم فى اتفاق التجارة ،و قال إن المزيد من محادثات المرحلة الثانية قد بدأت بالفعل.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

وبخلاف عمليات التصحيح ،فهناك مخاوف أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة التي تصدر فى وقت لاحق اليوم فى الولايات المتحدة ،مزيدا من الضعف فى مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 3.8 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 878.32 طن متري.