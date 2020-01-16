الاقتصاد

المؤشر يغلق مرتفعاً بتداولات 24 مليون ريال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعاً بتداولات 24 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر سوق الأسهم مرتفعاً 27.24 نقطة ، عند مستوى 8459.80 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر 3.4 مليارات ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعاً 233.37 نقطة، عند مستوى 7391.07 نقطة، بتداولات بلغت 24 مليون ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر يغلق مرتفعاً بتداولات 24 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا