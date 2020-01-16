شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى وسط أحجام تداول متوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.712 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113 مليون ورقة مالية بقيمة 740.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.92%، والعرب على 6.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.99%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 15.9 مليون جنيه، 14.9 مليون جنيه، 226.6 ألف جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 56.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5167 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 502 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.