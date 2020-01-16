شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تحذر : «تصفيتكِ لمستحقاتكِ قبل المعاش يحرمكِ من المنافع» والان نبدء بالتفاصيل

نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي في تويتر، جرافيك يوضح للمشتركات أن تصفيتهم للمستحقات قبل استحقاق المعاش يحرمهم من الاستفادة من منافع نظام التأمينات.

وأوضحت التأمينات أن المنافع التي تحصل عليها المشتركة في حال عدم تصفيتها مستحقاتها، هي معاش تقاعدي عند بلوغ الستين عاماً، والحصول على معاش التقاعد المبكر، وصرف معاش عند حدوث عجز غير مهني، وصرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة، وضم المدد في حال الانتقال إلى عمل حكومي.