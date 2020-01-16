مصر .. الدولار يواصل الانخفاض

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 16-1-2020 . وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع. وهبط سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع. Advertisements وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع. وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع. وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

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