شكرا لقرائتكم خبر عن "الضرائب" تطالب الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت مصلحة الضرائب المصرية بجميع الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية (https://eservice.incometax.gov.eg/etax).

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الخميس - أن التحديث يشمل البيانات الأساسية، مثل اسم الممول أو المسجل، رقم التسجيل الضريبي، عنوان المنشأة، وكذلك الكيان القانوني، وعنوان المراسلة، وأيضا عنوان الفروع، وطبيعة النشاط، ورقم السجل التجاري.



وأضافت أنه اعتبارا من موسم الإقرارات الضريبية الحالي لن يتمكن الممولون أو المسجلون من تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا إلا بعد اتخاذ الخطوات الخاصة بتحديث البيانات الأساسية السابق ذكرها، والتأكيد على صحتها من جانب الممولين والمسجلين.

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وأشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالإجابة على كافة الاستفسارات ويقدم المساعدة في سبيل تمكين الممولين، والمسجلين من تحديث بياناتهم بسرعة وسهولة، وذلك من خلال التواصل على رقم 16395.