شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 1700 موظف على "البرامج والأداء" بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، محمد السبكي، أن الفترة الماضية شهدت أكثر من جلسة وورشة عمل بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية لـ1700 موظف، لتدريبهم على المصفوفة والاستمارة الموحدة لمنظومة إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا لأسلوب البرامج والأداء، لافتا إلى أن العام الحالي سيكون تجريبيا في إدخال موازنة البرامج والأداء على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmi، وأن العام المقبل تكون البرامج والأداء على منظومة gfmis بشكل كامل.

وأوضح السبكى، أن المؤسسات الدولية أشادت بالتجربة المصرية في التحول نحو منظومة الأداء والبرامج، ومنها "صندوق النقد الدولي"، الذى قال فى أخر زيارة له للقاهرة فى ديسمبر الماضى، إن مصر أخذت خطوات جريئة وسريعة في تطبيق هذا المشروع، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 والبرامج والأداء اليوم الخميس، لمناقشة برامج وأداء بعض الوزارات والهيئات العامة للعام المالي 2020/2021 وذلك وفقا لما إتفق عليه مع وزارتى المالية والتخطيط .

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وقال السبكي، إن الوزارة والبرلمان كان لديهم طموح شديد منذ البداية للعمل في موازنة البرامج والأداء، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من النموذج الموحد والمصفوفة بتضافر من وزارات الدولة بالكامل ولجنة متابعة البرامج والأداء بمجلس النواب.

وأضاف محمد السبكي، أن النموذج والمصفوفة الموحدة سيعملان على تسهيل العمل بكافة الوزارات عند إعداد الخطة، لافتاً إلى أن النموذج سيتضمن الخطة الاستثمارية وأبواب الموازنة ومؤشرات الأداء والتوزيع على البرامج الفرعية، وتحقيق الأهداف الخمس لبرنامج الحكومة.