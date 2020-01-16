شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13803 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 15985 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5151 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 496 نقطة.

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وفى سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 5.931 مليون سهم بقيمة إجمالية 104.4 مليون جنيه.

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن مصر العليا، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، أودن للاستثمارات المالية، بعدد 95 سهم، 2470 سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت إدارة شركة جى بى أوتو بعدد 4273 سهم.

فيما أعلنت شركة النصر للحاصلات الزراعية، عن موافقة وزارتى المالية والتموين ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على نقل ملكية 392 ألف سهم للشركة القابضة مقابل إسقاط المديونية المستحقة على اتحاد المساهمين طرف الشركة القابضة، وموافقة الإدارة المركزية للرقابة على اتحاد العاملين المساهمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعدم ممانعة الهيئة من اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم للشركة القابضة للصناعات الغذائية.