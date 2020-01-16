شكرا لقرائتكم خبر عن ليو خه: تقديرات بنمو الناتج المحلى الصينى أكثر من 6% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ليو خه نائب، رئيس الوزراء الصيني اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نما بأكثر من 6% بحسب التقديرات وإن بيانات يناير تشير إلى آفاق اقتصادية أفضل من المتوقع.

وقال ليو في واشنطن بعد توقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الولايات المتحدة إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتعزز الانفتاح على العالم الخارجي.