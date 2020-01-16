شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جازبروم نفط: الشركة ستنتج 100 مليون طن هيدروكربونات إذا انتهى اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية المنتجة للنفط اليوم الخميس إن الشركة ستنتج أكثر من 100 مليون طن من الهيدروكربونات هذا العام إذا لم يُمدد اتفاق أوبك+ لتخفيض إنتاج النفط.

وأضاف أن جازبروم تنتظر استقرار النظام الضريبي في روسيا بعدما رشح الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، رئيس هيئة الضرائب الاتحادية ميخائيل ميشوستين لتولي رئاسة الوزراء.