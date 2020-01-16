شكرا لقرائتكم خبر عن جينل إنرجى ملتزمة بخطط زيادة التوزيعات رغم تأخر مدفوعات إقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جينل إنرجي المنتجة للنفط والغاز والمدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس، إنها تتوقع تدفقات نقدية حرة بنحو 100 مليون دولار في 2020 مما يدعم زيادة مزمعة للتوزيعات النقدية على الرغم من تأخر المدفوعات من سلطات إقليم كردستان العراق.
وذكرت الشركة، التي بدأت سداد توزيعات في العام الماضي قيمتها 42 مليون دولار، أنها تتوقع سداد حكومة إقليم كردستان كافة المبالغ المستحقة لها بموجب عقود الإنتاج خلال الربع الأول من هذا العام.
وأضافت أنها "واثقة" من أن المدفوعات سيجري سدادها على نحو منتظم بعد تأجيلات في الشهور القليلة الماضية.
وتتوقع الشركة أن يبلغ صافي إنتاجها في العام الحالي نحو 35400 برميل يوميا وهو تقريبا نفس مستوى إنتاج 2019.
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