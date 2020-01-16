شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 2.5% بفعل تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2.5% بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، بجانب تجدد مخاوف القيود التنظيمية فى الولايات المتحدة ، بعدما سحبت أحدي الشركات طلب الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 237$ بما يعادل نسبة 2.7% إلى 8,573$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,810$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,8852$.

فقدت أسعار العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس حوالي 0.25% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 8,901$ لكل وحدة بتكوين.

انخفض القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 8 مليار$ إلى إجمالي 234 مليار$ ، مع استمرار تراجع أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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قفزت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الأمس إلى إجمالي 244 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، لتفقد السوق حوالي 10 مليار$ خلال 24 ساعة.

سحبت شركة Bitwise اقتراح الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المعلق لدي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.

وسبق أن رفضت الهيئة الأمريكية يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 الموافقة على الاقتراح المقدم من Bitwise، وأعاذت ذلك إلى أن الصندوق لم يستوفي المتطلبات اللازمة، وأكدت الشركة العزم على تقديم اقتراح جديد وهو ما حدث بالفعل.

لكن على ما يبدو أن طول فترة الانتظار والشروط القاسية من هيئة SEC قد دفعت الشركة إلى سحب الاقتراح ،وحتى الآن لم يتم الإعلان عن ما إذا كانت الشركة سوف تتقدم بالاقتراح مرة أخرى فى القريب العاجل.

جددت تلك التطورات مخاوف القيود التنظيمية فى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق تشفير فى العالم ،حيث الموافقة الرسمية على إطلاق صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة أحد النقاط الرئيسية التي يترقبها الجميع خلال عام 2020.