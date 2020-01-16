شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار جديدة للدعم المكسور للقناة الصاعدة ولا يزال دونه، مما يبقي على الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 65.40، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 62.50 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط