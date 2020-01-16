شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب حاجز 58.00، وطالما أن السعر دون 59.50، فإن الانخفاض سيبقى مرجحاً لهذا اليوم، والذي يستهدف كسر مستوى 57.40 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 54.60، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 59.50 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم عند 60.90 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط