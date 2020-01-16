شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50 ولا يزال فوق مستوى 17.90، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 18.38 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 17.90 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ليتجه نحو 17.60 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.70 والمقاومة 18.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد