شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ولا يزال دون مستوى 1556.70، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما تبدأ أهدافنا بكسر مستوى 1536.50 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1519.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1530.00 والمقاومة 1565.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط