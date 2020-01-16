شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية ليختبر خط المقاومة الذي يظهر بالرسم البياني، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في الشراء.
وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1.2920 كهدف رئيسي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2950 والمقاومة 1.3120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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