شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات جديدة لاختراق مستوى 1.1150، وقد نشهد مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 1.1180 خلال الجلسات القادمة.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً ما لم يندفع السعر لاختراق المستوى الأخير والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1065.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط