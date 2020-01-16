شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: 4.8 مليار دولار لشركات الطاقة للتخلي عن الفحم والان نبدء بالتفاصيل
جاء الإعلان بعد محادثات ماراثونية جرت يوم أمس الأربعاء بشأن السبل التي يمكن أن تتبعها الحكومة الألمانية لتحقيق الانتقال إلى طاقة أنظف، في خطوة ستمثل تحولا كبيرا في بلد يعتمد على الفحم.
وقال شولتس إن 2.6 مليار يورو ستذهب لمشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في غرب ألمانيا، بينما ستذهب 1.75 مليار يورو إلى مشغلي المحطات في الشرق.
وقد عقدت مشاورات مع شركات الطاقة بالتزامن مع محادثات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بالمناطق التي يتم إنتاج الفحم فيها.
وأعرب مسؤولون في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة عن قلقهم من أن إغلاق مناجم الفحم يمكن أن يفاقم الفجوة الاقتصادية في البلد الذي كان مقسما في الماضي.
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