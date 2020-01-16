مصنع "بي.إم.دبليو" في أمريكا يسجل رقما قياسيا في الإنتاج خلال العام الماضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بي إم دبليو

بلغ إنتاج مصنع شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم.دبليو" في مدينة سبارتانبورج الأمريكية خلال العام الماضي 411620 سيارة وهو أكبر رقم يحققه مصنع تابع للشركة الألمانية على الإطلاق في ظل الطلب القوي على إنتاجها.

يذكر أن المصنع مقام على مساحة 7 ملايين قدم مربع وهو أكبر مصانع "بي.إم.دبليو" في العالم، وينتج خمسة طرز من سيارات الشركة الألمانية من فئة "بي.إم.دبليو إكس". وزاد إنتاج المصنع خلال العام الماضي بنسبة 15% عن العام السابق. وحطم الإنتاج خلال العام الماضي الرقم القياسي المسجل في 2016 بمقدار 449 سيارة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الأمريكية 450 ألف سيارة سنويا.

ومنذ عام 2017 يقدم مصنع سبارتانبورج 5 طرز جديدة أو بتصميم جديد من الفئة "بي.إم.دبليو إكس" و4 من فئة "موتور سبورت إكس" وسيارتين كهربائيتين.

وأشار موقع أوتو نيوز المعني بموضوعات السيارات إلى نمو مبيعات بي.إم.دبليو من السيارات الفارهة للطرق الوعرة والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) خلال العام الماضي بنسبة 6.6% إلى 1.386 مليون سيارة مقابل مليون و 1300901 سيارة في 2018.

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وتعتبر السيارة "بي.إم.دبليو إكس 5" الأكثر مبيعا من إنتاج سبارتانبورج في العام الماضي حيث بلغ إنتاج هذا الطراز 161096 سيارة. وجاء الطراز "إكس 3" المدمجة في المركز الثاني بإنتاج بلغ 115088 سيارة.

وكانت السيارة "إكس 7" أكبر سيارات بي.إم.دبليو من هذه الفئة قد وصلت إلى السوق الأمريكية في العام الماضي. وأنتج المصنع الأمريكي في العام الماضي 52619 سيارة من هذا الطراز.