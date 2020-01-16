شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه ويفقد 4 قروش اليوم..ويسجل 15.77 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدولار اليوم الخميس 16-1-2020 انخفاضا كبيرا بمقدار 4قروش أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر مقابل أسعار أمس، ومنها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، والبنك العربى الإفريقى الدولى مسجلا 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع.





وسجل الدولار الأسعار التالية فى بعض البنوك مقارنة بتعاملات الأمس:سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.77 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض 6 قروش.

15.87 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض 6 قروش .





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.79جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.81 جنيه بانخفاض قرشين.

15.92جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.80جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.85 جنيه بانخفاض 5 قروش.

15.90جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض 5 قروش.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.78 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض 5 قروش.

15.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض 5 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.78 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض 5 قروش

15.88 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض 5 قروش.

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سعر الدولار فى بنك عودة

15.78 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض 5 قروش

15.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض 5 قروش

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.78جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.81 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.88جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 15.91 بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.82 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.85 جنيه بانخفاض 3 قروش

15.92جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض 3 قروش

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.83 جنيه بانخفاض 3 قروش.

15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.93 جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.87 جنيه للشراء.

15.97 جنيه للبيع.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.